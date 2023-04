Benfica faz queixa de Pinto da Costa ao Conselho de Disciplina

"Não tendo merecido ação do Conselho de Disciplina nas últimas 48 horas, justificam este procedimento do Sport Lisboa e Benfica", lê-se.

No entender do Benfica, as declarações de Pinto da Costa "visam condicionar as arbitragens neste final de campeonato".

Na quinta-feira, o Conselho de Disciplina instaurou processos disciplinares ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, a Vítor Baía, administrador da SAD, e à própria sociedade desportiva portista, por pressão à arbitragem, após participação do Benfica e do Conselho de Arbitragem da FPF.

Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição mostrou-se "admirado" por a iniciativa ter partido do presidente do Benfica.

"O que me admira mais é isto ser levantado por um homem do futebol. Que é meu ex-colega. Que está habituado a ganhar dentro do campo e não com estes casinhos. Isto é o que mais me admira. Ser o Rui Costa a levantar isto. Muito sinceramente. Eu tinha de dizer isto, porque estava aqui entalado. Agora já cá veio para fora", declara o técnico portista.