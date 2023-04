Petar Musa é vítima do conservadorismo de Schmidt

José Carlos considera que Petar Musa, pela forma como tem aproveitado as oportunidades, "poderia ter mais minutos". No entanto, o conservadorismo das escolhas do treinador não proporcionam ao croata o tempo de jogo que já poderia ter.

“Já todos percebemos que Roger Schmidt é um treinador muito conservador. Quer na escolha do 11 inicial, quer nas próprias substituições. Tem a sua forma de olhar para o jogo. O que é um facto é que, até determinado momento, as coisas resultaram e correram muito bem, mas no fim é que se faz o balanço”, avalia o antigo jogador do Benfica, em entrevista à Renascença.

O avançado croata entrou nos últimos minutos do jogo de Milão e marcou o golo do empate das águias, mostrando que talvez mereça mais oportunidades.



“Musa tem feito o que pode, tem aproveitado ao máximo todas os minutos e, sempre que entra, não parece um problema, tem sido uma solução. A questão de ter mais ou menos minutos depende do treinador”, reforça.

Contratado ao Boavista esta temporada, Petar Musa, de 25 anos, tem nove golos pelo Benfica. Foi utilizado em 35 jogos, mas apenas cinco como titular, contabilizando pouco mais de mil minutos.