José Carlos. “Há coisas positivas a retirar do jogo do Benfica em Milão”

Chegada ao fim a participação na prova, José Carlos dá nota positiva à prestação das águias e pede foco no que resta do campeonato, onde lideram com quatro pontos de avanço.

“Vi a equipa concentrada, tentando fazer o que tem feito ao longo da época, muito focada. Há coisas positivas a retirar do jogo, porque não se viu uma quebra a nível anímico. Os sinais que os jogadores dão, dentro do campo, são bons”, explica, a Bola Branca .

José Carlos, antigo jogador do Benfica, considera que há “coisas positivas” a retirar do empate a 3-3 dos encarnados frente ao Inter de Milão, que confirmou a eliminação da Liga dos Campeões.

“A história na Champions acabou. Fazendo um balanço do percurso, foi positivo, apenas com uma derrota. Agora é perceber o que aí vem e concentrar-se no campeonato”, alerta.

Terminado o sonho europeu, o Benfica volta a olhar para o sonho da conquista da Liga.

Os encarnados recebem o Estoril na jornada 29 do campeonato, numa fase em que soma quatro jogos sem vencer. José Carlos vê o encontro com os canarinhos como uma oportunidade para voltar a ganhar, apesar de deixar avisos.

“Jogar em casa pode ser um fator positivo, bem como o facto de Estoril não estar a atravessar o melhor momento. Mas também temos visto as dificuldades que as equipas de topo têm tido a defrontar as equipas no fundo da tabela. Ainda assim, teoricamente, pode ser um bom jogo para o Benfica regressar às vitórias”, diz.

“Seria Bah e mais 10”

José Carlos não tem dúvidas: Alexander Bah “faz falta” ao Benfica.

O dinamarquês saiu lesionado contra o FC Porto, quando o Benfica vencia por 1-0 e, desde então, os encarnados ainda não venceram um jogo. O lateral era titular indiscutível “porque o treinador entende que dá mais garantias que o Gilberto”.

“Parece-me que, nesta altura, seria Bah e mais 10. Não o tendo, terá de ser o Gilberto, não há volta a dar. Mas, nesta fase decisiva do campeonato, todos fazem falta”, admite José Carlos, antigo lateral direito.

Depois da derrota em Milão, e consequente eliminação das competições europeias, o Benfica regressa ao campeonato para defrontar o Estoril. O jogo é no domingo, às 18h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.