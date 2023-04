Grimaldo. “Não sei se vou ficar ou sair” do Benfica

O defesa Alejandro Grimaldo, que está em fim de contrato com o Benfica, mantém o seu futuro em aberto.

“Estou focado no Benfica, não sei se vou ficar ou sair, estou a pensar no campeonato, que quero ganhar, e mais à frente veremos o que acontece”, disse o espanhol na zona mista do estádio San Siro, em Milão.

Questionado também sobre o apertar da liderança no campeonato (de 10 para 4), Grimaldo não deixa dúvidas: “Temos de ganhar os jogos que faltam, é importante que a equipa esteja unida, precisamos de apoio, temos feito uma grande época e só faltam os últimos jogos”.

O lateral deixou também um post nas redes sociais de balanço da Liga dos Campeões.

“Hoje acabou a nossa caminhada na Champions. Estou orgulhoso desta equipa, na próxima época o Benfica voltará a estar entre os grandes da Europa. Agora é pensar no campeonato para no fim ir ao Marquês!”, escreveu.

O Benfica empatou 3-3 diante do Inter, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os italianos seguem para as meias-finais depois de terem ganho na Luz, por 2-0.