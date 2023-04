Benfica pede desculpa ao Inter e repudia comportamento dos adeptos

O Benfica condena o comportamento dos adeptos que durante a partida contra o Inter Milão atiraram tochas para zonas onde estavam adeptos dos nerazurri.

Segundo os encarnados, os comportamentos não se coadunam com os seus “valores e os princípios” e, por isso, pede desculpa ao Inter.

A UEFA estará a avaliar um possível castigo à equipa da Luz.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que endereçou uma carta ao Inter de Milão manifestando o seu lamento e pedindo desculpa pelos incidentes ocorridos no jogo da Liga dos Campeões. O futebol que desejamos não envolve este tipo de situações, que são de total repúdio e não se coadunam com os valores e os princípios do Sport Lisboa e Benfica”, lê-se no comunicado.

Já antes da partida, 19 adeptos do Benfica foram detidos.