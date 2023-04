Vitória do Porto em Paços pressionará o Benfica

Se o Porto vencer em Paços de Ferreira, no sábado, fica a um ponto do Benfica, que só tem jogo no domingo, em casa, com o Estoril. Seria uma aproximação sempre condicionada por aquilo que os encarnados pudessem fazer, mas Manuel José entende que colocaria pressão sobre os jogadores de Roger Schmidt.

"Se vencer, o Porto ficará, à condição, a um ponto do Benfica, o que há umas semanas era impensável. Seria ótimo para o Porto e colocaria pressão sobre o Benfica", observa o antigo jogador dos portistas, em entrevista à Renascença.

Com sete épocas de Paços de Ferreira, Manuel José olha também para o momento da equipa da Mata Real e conclui que "têm de fazer pontos para se salvarem da descida".

"São duas equipas a precisar de pontos. O Porto relançado, depois dos pontos perdidos pelo Benfica. O Paços tem de somar pontos para, no mínimo, ir ao 'play-off', depois de ter perdido um jogo importante [com o Marítimo]", afirma.

Numa análise ao que o Paços tem pela frente nas últimas jornadas do campeonato - FC Porto, Vizela, Sporting, Chaves, Rio Ave e Braga -, Manuel José prevê um desafio difícil para a equipa de César Peixoto. No sábado, em partida a contar para a jornada 28, o Paços recebe os dragões, a partir das 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Manuel José, de 42 anos, fez formação no FC Porto e chegou a estrear-se pela equipa principal, em 2002/03. Esteve sete épocas no Paços de Ferreira e jogou, ainda, por Porto B, União de Lamas, Vitória de Setúbal, Boavista, Cluj da Roménia, Leixões, Gondomar e Candal, onde esteve na época passada. Esta temporada integra a equipa de veteranos do emblema gaiense.