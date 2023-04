A reação dos jogadores. “Sabe a derrota na mesma porque fomos eliminados”

Os jogadores do Benfica reagiram ao 3-3 em Milão e à eliminatória da Liga dos Campeões.

Gonçalo Ramos

"Queríamos marcar primeiro, mas não aconteceu e tivemos de ir atrás do resultado. O balança é muito positivo. Chegámos às oito melhores equipas da Europa. Em todos os jogos, sofremos apenas uma derrota e apanhámos sempre grandes equipas, o normal nesta competição. São poucas as equipas que chegam a esta fase. O golo do Musa foi importante para quebrar a série, mas sabe a derrota na mesma porque fomos eliminados"

Grimaldo

"Claro que tínhamos muita esperança de chegar às meias-finais, mas não conseguimos. Depois do 3-1 a equipa continuou a lutar para tentar um resultado melhor e conseguimos um 3-3. Agora é pensar no campeonato, que é o objetivo principal para nós e estamos quatro pontos à frente. É continuar até ao fim para tentarmos o nosso objetivo"

João Mário

“3-3. Vêm-me à memória o jogo em casa. Podíamos ter jogado melhor e ter sido mais maduros. Pelo segundo ano consecutivo marcámos três golos fora de casa, isso dá confiança. Estamos a crescer como clube. Na Champions os detalhes fazem toda a diferença.