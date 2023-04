A 10 dias do jogo já não há bilhetes para o Gil Vicente-Benfica

Depois das derrotas nas duas últimas jornadas, o Benfica ficou com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto. Na próxima ronda, os encarnados recebem o Estoril e, no fim de semana seguinte, vão a Barcelos, naquela que será a última deslocação ao Norte de Portugal, esta temporada.

O Gil Vicente anuncia, a 10 dias de distância, lotação esgotada para o jogo com o Benfica, da 30.ª jornada da I Liga. Estarão cerca de 12 mil espectadores no Estádio Cidade de Barcelos, numa partida que poderá ser decisiva nas contas do título.

O Gil Vicente está no 13.º lugar e ainda não perdeu em casa, desde a entrada de Daniel Sousa para o lugar de Ivo Vieira. Com o atual treinador, a equipa venceu três jogos e empatou quatro, no Cidade de Barcelos. Um dos empates foi frente ao Sporting (0-0). O Gil foi também responsável pela derrota do FC Porto, no Dragão, na jornada 22 (1-2).

O jogo com o Benfica será o melhor registo da época no estádio do Gil Vicente, que frente a Porto e Sporting, acomodou mais de 8 mil espectadores. A melhor casa da temporada foi frente ao Porto, com 8.458 espectadores.

A partida entre galos e encarnados, da jornada 30, será às 20h30 de sábado, 29 de abril. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.