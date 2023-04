Benfica apresenta queixa contra pressão sobre a arbitragem

Rui Costa revela que o Benfica já fez uma participação disciplinar sobre o que considera ter sido uma tentativa de condicionamento das arbitragens na última jornada da I Liga.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, antes da partida para Milão, o presidente do Benfica nunca citou o FC Porto ou qualquer dirigente portista, mas deixou implícito que a queixa está relacionada com declarações dos responsáveis do principal rival pelo título.

"Nem vale a pena estarmos a falar do fim de semana, mas sabemos o que essa pressão originou. Não devíamos ser nós a fazer uma participação. Posso adiantar que já fizemos até", revela, desejando "que não seja esse barulho externo a condicionante deste campeonato".

Rui Costa estará a referir-se a uma mensagem publicada por Vítor Baía, nas redes sociais, em que o vice-presidente do FC Porto apelou para que "não se repitam erros que influenciam resultados".

O presidente encarnado defende que, apesar de ter feito a participação ao Conselho de Disciplina, já deveria correr um processo de inquérito: "O Conselho de Disciplina foi tão célere a abrir um processo ao Benfica há pouco tempo, por notícias que apareceram nos jornais, que nem deveria ser o Benfica a manifestar-se numa situação destas".

Independentemente do contexto, Rui Costa mantém a confiança de que o Benfica vai "chegar ao 38 com toda a certeza, até porque conheço jogadores e equipa técnica, sei o valor que temos".

O Benfica viu encurtada a vantagem sobre o FC Porto no campeonato, para quatro pontos, após a derrota em Chaves. Os encarnados joga com o Estoril na jornada 29, mas esta quarta-feira têm encontro com o Inter de Milão, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os italianos venceram o primeiro jogo, na Luz, por 0-2.