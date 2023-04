Roger Schmidt: "A confiança do Benfica não está afetada"

Roger Schmidt assegura que a confiança dos jogadores do Benfica não ficou afetada, após as duas derrotas, com FC Porto e Inter de Milão. O treinador alemão entende as dúvidas de quem está de fora, mas revela que continua "a ver uma equipa muito motivado nos treinos".

"Este momento não afeta a nossa confiança. Não somos invencíveis, não somos uma equipa construída com muito dinheiro. Os jogadores estão a trabalhar muito bem e se perderem um jogo, não jogando ao melhor nível nada muda para mim", reforça, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Chaves.

Schmidt acrescenta que mantém a confiança em todos os jogadores e não fez mais alterações no 11, durante o jogo com o Inter, porque sentia a equipa fresca. O treinador recorre aos números de uma época que considera estar a ser muito bem conseguida pela sua equipa.

"Se virem outras equipas que estão em primeiro noutros países, o Benfica tem mais pontos, mais golos marcados e menos golos sofridos. Tiveram de esperar nove meses por este momento", diz.