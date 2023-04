"Neres estava desiludido por não ter jogado de início. Conversámos e está resolvido"

Está tudo sanado entre Roger Schmidt e David Neres no Benfica.

O avançado brasileiro não escondeu o seu descontentamento no final da derrota com o Inter de Milão, no Estádio da Luz.

Suplente utilizado nos últimos dois jogos, frente aos italianos e FC Porto, saiu disparado para os balneários mal o jogo terminou e não ficou para cumprimentar os adeptos com o restante plantel.

Em conferência de imprensa antes do jogo com o Chaves, Roger Schmidt, treinador do Benfica, explica a atitude do brasileiro e garante que "está tudo resolvido".

"Ele estava desiludido por termos perdidos, por o Gonçalo não ter marcado, quando fez assistência, e por não ter jogador de início. Conversámos e está resolvido. Mas ele é um jogador importante, gosto muito dele e não existe qualquer problema", disse, em conferência de imprensa.



David Neres, de 26 anos, tem sido uma das figuras das águias esta época, com 12 golos e 12 assistências em 40 jogos disputados.

O avançado perdeu algum protagonismo na segunda metade da temporada, depois de alguns problemas físicos. Roger Schmidt