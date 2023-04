Simões conta com Schmidt para “tirar Benfica deste buraco”

António Simões, grande figura da história do Benfica, conta com o técnico Roger Schmidt para “fazer com que a equipa saia deste buraco”, em que caiu depois de perder os jogos com FC Porto e Inter de Milão, ambos em casa.

O antigo jogador das águias viu um Benfica “meio atrofiado” e com “grandes dificuldades em impor-se” na derrota por 0-2 com os italianos, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

“Passou do 80 para o 8, da euforia para o drama. Agora, é um desafio para quem é mais resistente, para quem é capaz de aparecer e comandar”, começa por dizer, a Bola Branca.

“Antes havia certezas, agora há dúvidas e com alguma legitimidade”, descreve Simões, que personifica a preocupação dos adeptos com a “grande diferença, para pior, de capacidade da equipa”.

“Agora parece que desapareceu, mas as qualidades continuam lá. O importante é quem deve tomar conta disto. Contamos com o treinador para fazer com que o Benfica saia deste buraco onde se meteu, porque é perfeitamente possível, já em Chaves”, diz.