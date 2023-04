Rui Costa: "O que fizemos até aqui faz-nos sonhar que podemos ir ainda mais longe"

Rui Costa, presidente do Benfica, acredita na passagem às meias-finais da Liga dos Campeões. Para sustentar a sua convicção, o dirigente encarnado apoia-se no que a equipa já mostrou esta temporada.

"Acima de tudo, muito orgulhoso pela caminhada até aqui, é o segundo ano consecutivo em que o Benfica está entre os oito melhores da Europa. Num ano em que ambicionamos ainda mais, sabendo que teremos pela frente um adversário histórico. O que fizemos até aqui faz-nos sonhar que podemos ir ainda mais longe", disse, à BenficaTV.

O presidente assume que a derrota no clássico foi "um resultado que pesou", mas deixa essa partida para trás e pede apoio dos adeptos no Estádio da Luz.

"Entramos hoje noutra competição, com o mesmo espírito com que jogámos até aqui e com a certeza que o nosso estádio nos vai transportar para os nossos desejos. É esse o apelo que faço também, a equipa merece por aquilo que tem feito. A eliminatória será muito dura mas ambicionamos chegar mais longe", acrescentou.

Enquanto jogador, Rui Costa esteve sete anos na Fiorentina e cinco no AC Milan. Nesse sentido, considera especial defrontar equipas italianas.

"Foram 12 anos em Itália, este ano já defrontei a Juventus, que foi um dos meus adversários diretos, e hoje o Inter. É um sentimento especial por jogar contra clubes italianos, mas o desejo enquanto benfiquista ferrenho é sempre o mesmo. Ambicionamos chegar o mais longe de sempre na Liga dos Campeões, dois anos consecutivos nos 'quartos' não pode ser por acaso", termina.

Steven Zhang, o jovem presidente do Inter de Milão, também reconhece a ambição da equipa italiana.

"É uma ótima oportunidade para fazer uma grande exibição. Chegar aos "quartos" é uma experiência e oportunidade incríveis, e queremos aproveitar essa oportunidade para dar um jogo cheio de energia aos adeptos que aqui estão em Lisboa. Tive a oportunidade de andar por Lisboa durante duas horas, é incrível e tem um clima impressionante. Espero que seja um grande jogo", disse.



O Benfica recebe o Inter de Milão na primeira mão da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.