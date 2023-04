Roger Schmidt não entrega eliminatória ao Inter. "Estamos no intervalo"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, acredita que o Inter de Milão foi mais eficaz na vitória na Luz, por 2-0, mas não desiste do objetivo de passar às meias-finais.

"Perder em casa não é o cenário perfeito, mas estamos só no intervalo. Temos de acreditar. Há que aceitar que eles foram mais eficazes e vamos tentar fazer o mesmo na segunda mão", disse, à Eleven Sports.

O técnico das águias fez ainda a análise ao jogo: "Foi um jogo difícil, as duas equipas tiverem hipótese e eles aproveitaram uma delas. Os jogadores lutaram, deram tudo e tivemos bons momentos. A história do jogo foi essa, também tivemos azar no penálti, acho que poderíamos ter tido um ou outro a nosso favor".

Roger Schmidt fez apenas uma alteração na equipa ao trocar Florentino Luís por Neres. O técnico ainda preparou mais duas, mas já não foi a tempo, antes do apito final.

"Foi a minha decisão, sentia os jogadores ainda dentro do jogo e ainda tivemos uma grande oportunidade no último segundo", termina.