Roger Schmidt quer ver a melhor versão do Benfica frente ao Inter de Milão

A derrota no clássico já ficou para trás. Roger Schmidt e os jogadores do Benfica tiraram as lições do jogo de sexta-feira, mas estão focados apenas em vencer o Inter de Milão, esta terça-feira, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Faz parte do futebol perder jogos, perdemos um jogo importante, mas penso que já vencemos muito antes. Podemos usar as derrotas para crescer e criar algo positivo. Vi a minha equipa deixar para trás o que se passou muito rapidamente e nos últimos dias temos estado concentrados no Inter. Precisamos de estar no nosso melhor", começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão.

Schmidt vê uma equipa do Inter capaz de jogar em diferentes estilos, como mostrou na eliminatória com o Porto.

"Claro que considerámos os jogos contra o FC Porto, mas olhamos para a equipa no seu todo e não só nesses dois jogos. O Inter é uma equipa com muita experiência, sabe jogar futebol atacante e defensivo. Venceram o primeiro jogo em casa por 1-0 e depois vieram defender o resultado de 0-0. É um pouco o estilo italiano e sei que eles conseguem mudar esse estilo. Estamos preparados para tudo", atira.

De qualquer maneira, o treinador reconhece que "é um jogo muito importante e uma situação especial estar nos quartos de final".

"Temos de esperar uma equipa muito focada e que acredita em si, sempre tendo em conta a qualidade individual deles. Acho que os resultados passados não vão ter impacto. Eles jogam um futebol físico e têm muitas opções, podem usar jogadores diferentes. Temos de estar ao nosso máximo e temos de acreditar em nós".

Sem Otamendi, João Mário vai ser o capitão de equipa e Roger Schmidt espera ver liderança do médio das águias.

"Espero que dê o que tem dado esta época. O João Mário é um jogador chave, com liderança. Até agora, tem feito uma época fantástica, não só pelos gostos e assistências. É um jogador completo, muito confiável taticamente. O Otamendi não vai estar, precisamos de liderança em campo", termina.

O Benfica-Inter de Milão, no Estádio da Luz, tem pontapé de saída marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.