Roger Schmidt confirma Grimaldo apto para defrontar o Inter

Grimaldo, lateral do Benfica, não treinou na véspera do jogo com o Inter de Milão, mas está apto para o jogo com os italianos para os quartos de final da Liga dos Campeões.

A garantia foi dada por Roger Schmidt, treinador das águias, na conferência de imprensa de antevisão.

O espanhol apresentou algumas queixas físicas no clássico de sexta-feira frente ao FC Porto. Segundo a informação oficial do Benfica, Grimaldo ficou em trabalho de ginásio.

O problema poderia ser grave para Roger Schmidt, uma vez que a outra opção do plantel para a posição de lateral-esquerdo está também lesionada. Ristic está a cumprir a última fase de recuperação e já treinou no relvado.

Baixa segura é a de Otamendi, por suspensão. Schmidt não confirma que Morato vá ser o titular, elogia também a atitude de Lucas Veríssimo e lamenta que os dois jogadores não tenham tantos minutos quanto merecem.

"Temos dois bons centrais no Lucas Veríssimo e Morato, é uma pena não jogarem tanto, mas é difícil quando temos dois centrais a jogar ao mais alto nível na época inteira. É difícil para eles conseguirem jogar muito", termina.

O Benfica-Inter de Milão, no Estádio da Luz, tem pontapé de saída marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.