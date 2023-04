Grimaldo falha último treino do Benfica-Inter de Milão

Álex Grimaldo é a grande dúvida do Benfica para a receção ao Inter de Milão, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O espanhol apresentou algumas queixas físicas no clássico de sexta-feira frente ao FC Porto. Segundo a informação oficial do Benfica, Grimaldo ficou em trabalho de ginásio.

O problema pode ser grave para Roger Schmidt, uma vez que a outra opção do plantel para a posição de lateral-esquerdo está também lesionada. Ristic está a cumprir a última fase de recuperação e já treinou no relvado.

Caso o sérvio não esteja apto para jogar na terça-feira, a solução poderá passar por Rafael Rodrigues, lateral de 21 anos que já esteve no banco de suplentes em três jogos esta temporada, mas nunca se estreou pela equipa principal. Soma 25 jogos na II Liga, ao serviço da equipa B.

Francisco Domingues, lateral-esquerdo de 20 anos, foi também chamado ao treino. Esta época, soma 11 jogos na equipa B, três nos sub-23 e um nos sub-20. É o habitual suplente de Rafael Rodrigues na equipa B.

Baixas confirmadas são as de Alexander Bah, que se lesionou no joelho no clássico frente ao Porto, e será substituído por Gilberto, e de Otamendi, que cumpre jogo de suspensão.

Gonçalo Guedes está também na última fase de recuperação, já no relvado, enquanto que Draxler segue em tratamento.

Roger Schmidt vai dissipar as dúvidas em relação à disponibilidade de Grimaldo e outras ausências na conferência de imprensa marcada para as 13h00.

O Benfica-Inter de Milão, no Estádio da Luz, tem pontapé de saída marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.