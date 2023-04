Gonçalo Ramos abre porta à renovação: "A minha vontade é continuar no Benfica"

Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, quer continuar no clube. O ponta de lança de 21 anos tem contrato por mais duas temporadas, até 2025 e questionado sobre uma possível renovação, coloca o foco no jogo com o Inter, mas garante que a sua vontade é continuar na Luz.

"A minha vontade é estar no Benfica e continuar aqui. Não há muito a dizer sobre a renovação, o que realmente importa é o jogo amanhã, a cabeça está unicamente no jogo de amanhã", disse, em conferência de imprensa.

O avançado, que leva já 25 golos esta época, assume que a eliminatória será especial: "Qualquer jogo nesta fase da competição ia ser especial. É uma oportunidade de fazer um grande jogo contra uma boa equipa. Vamos dar o nosso melhor".

O clássico já não pesa nos ombros do plantel, segundo o internacional português.

"O espírito está como sempre esteve. Assim como não festejamos as vitórias durante uma semana inteira, também não lamentamos quando perdemos. Não há tempo para desperdiçar", termina.

O Benfica-Inter de Milão, no Estádio da Luz, tem pontapé de saída marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.