Artur Moraes: "Benfica merece apoio e confiança frente ao Inter"

A receção desta terça-feira ao Inter de Milão, para a Liga dos Campeões, "merece apoio e confiança" dos adeptos do Benfica, depois da derrota no clássico com o FC Porto para o campeonato.

O mote é lançado por Artur Moraes, antigo guarda-redes das águias, que acredita num Estádio da Luz que não irá virar as costas à equipa num jogo que "será muito difícil e tático", e contra um opositor "forte fisicamente e taticamente".

O ex-jogador reforça o que há muito se sabe das equipas italianas, que "só precisam de uma oportunidade" para fazerem a diferença.

"É importante levar vantagem, mas a este nível não é muito fácil conseguir uma grande vantagem. É importante que o Benfica faça prevalecer a sua força jogando em casa, para que possa ter confiança e segurança na segunda mão", acrescenta, em Bola Branca.

Artur atira que este "Inter é completamente diferente da Juventus" e que os encarnados deverão rapidamente ter "uma mudança de chip", após o desaire com o FC Porto, no seu estádio e para o campeonato.

Para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Benfica não pode contar com Alexander Bah lesionado e Otamendi castigado, além da dúvida em torno de Alex Grimaldo, que hoje esteve no ginásio. No relvado surgiram Gonçalo Guedes e Ristic.

Para o antigo guarda-redes, a ausência do argentino e capitão é relevante pela "liderança e experiência" que acrescenta nestes jogos a toda a equipa.

Apesar disso, o ex-jogador prefere "dar confiança" a quem tiver de entrar em campo e que verá nesta circunstância "uma oportunidade", já que os "plantéis vencedores" são construídos com elementos suficientes para colmatar situações como a que Roger Schmidt terá de gerir.

O Benfica-Inter de Milão, no Estádio da Luz, tem pontapé de saída marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.