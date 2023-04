Ancelotti: "O Benfica está melhor do que o Inter"

Carlo Ancelotti, treinador campeão europeu atualmente no Real Madrid, acredita que o Benfica é favorito frente ao Inter de Milão pelo momento de forma das duas equipas.

Em declarações ao podcast "Radio Anch'io Sport", da Radio Rai, o técnico italiano deixa avisos à equipa do Inter.

"No papel, o Benfica está melhor: está muito bem na Liga dos Campeões e no campeonato português também. Tem uma equipa sólida. No entanto, o Inter tem a possibilidade de redimir uma época inconstante", afirmou.

O Real Madrid é o campeão em título e Ancelotti espera estar novamente na final: "Queremos vencer, mas sabemos que cada eliminatória é difícil e imprevisível. A Liga dos Campeões é assim, mas todas as oito equipas querem chegar à final".

O treinador de 63 anos treinou ainda o Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique, Nápoles e Everton. Sobre o duelo entre Nápoles e AC Milan, Ancelotti comentou ainda a outra eliminatória italiana da Champions.

"O Nápoles está a fazer uma época fantástica, enquanto que o Milan flutua mais", termina.