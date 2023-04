Bah com “entorse traumática do joelho esquerdo”

O Benfica confirma que Bah “sofreu uma entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento” na partida desta sexta-feira contra o FC Porto.

Em comunicado, os encarnados confirmam a lesão, mas não o tempo de paragem do lateral direito.

A lesão é no ligamento colateral medial.

O jogador dinamarquês lesionou-se, ainda na primeira parte da partida entre águias e dragões, após entrada de Uribe, que valeu ao colombiano o cartão amarelo.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Benfica, na Luz, por 2-1.

A próxima partida da equipa da Luz é já na próxima terça-feira, contra o Inter, para a Liga dos Campeões.