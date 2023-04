Vitória no clássico? Schmidt só festeja o título quando for certeza matemática

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro da jornada 27 da I Liga, esta quinta-feira, Schmidt foi questionado sobre se considera que a luta pelo título ficará arrumada se o Benfica bater o Porto.

Roger Schmidt garante que o Benfica não vai embandeirar em arco se derrotar o FC Porto, no clássico. O treinador alemão sublinha que só festejará o título quando for uma certeza matemática.

O antigo goleador do Benfica espera que, se Gonçal(...)

"É um grande jogo, entre duas equipas de topo com muita qualidade, os dois primeiros classificados. Estamos ansioso por jogar e vamos dar o nosso melhor para vencer. Esperamos um adversário muito bom, mas também estamos muito confiantes. A minha tarefa como treinador é preparar os meus jogadores para usarmos o impulso que temos e fazermos um grande jogo. Temos atingir o nosso nível máximo."

O clássico "é um jogo especial, isso é muito claro" para Roger Schmidt, que lembra, contudo, que já disputou "vários grandes jogos", esta época. Aquilo que o alemão quer é que o Benfica esteja no seu melhor:

"É um jogo importante para as duas equipas, é uma grande oportunidade para ambas as equipas", vinca, sem escolher favoritos.

Apesar disso, Schmidt reconhece que, face à vantagem de dez pontos para o Porto e jogando em casa, o Benfica tem motivos para acreditar que pode dar um grande passo rumo ao título, na sexta-feira. Tal como os dragões sonham com a oportunidade de baralhar as contas.

Treinador do FC Porto mantém esperança em também r(...)

O FC Porto é uma equipa "muito boa, com muita qualidade individual e um treinador muito experiente" e que "fará tudo para ganhar".

"Sabemos das qualidades deles, do estilo de jogo, da forma como defendem. Não podemos estar focados num ponto forte apenas. Temos de respeitar o adversário, mas, acima de tudo, temos de estar muito focados em nós e acreditar em nós. Vamos jogar à Benfica", afiança.

Benfica e FC Porto defrontam-se na sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz, com arbitragem de Artur Soares Dias. Jogo com relato online da Renascença, em direto, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.