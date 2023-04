Jonas. Benfica está "muito melhor" que o FC Porto e só por "milagre" não será campeão

Jonas, antigo jogador do Benfica, considera que a equipa de Roger Schmidt está "muito melhor" que o FC Porto, pelo que parte na frente para o clássico de sexta-feira e só "um milagre" poderá tirar-lhe o título.

Em entrevista ao jornal "A Bola", o antigo avançado brasileiro, que foi tetracampeão nacional pelo Benfica, assume que não se lembra de um avanço tão grande como o de dez pontos que os encarnados têm, à partida para a 27.ª jornada, sobre o rival.

"Não me lembro de um avanço como este. É muito, muito bom, demonstra que o Benfica está muito forte e só um milagre impediria o Benfica de ser campeão", assume Jonas, para quem "nos clássicos não há favoritos", apesar de o Benfica partir na frente, pelo bom momento de forma que atravessa:

"O Benfica está muito melhor do que o FC Porto, a classificação demonstra-o. Tudo pode acontecer, é verdade, mas o Benfica jogando em casa é muito forte, perante os seus adeptos, com o apoio dos benfiquistas, tem tudo para fazer uma boa partida."

Gonçalo Ramos está "no clube certo"

Jonas marcou 137 golos em 183 jogos pelo Benfica. Foi por duas vezes o melhor marcador da I Liga: em 2015/16, com 32 golos, e em 2017/18, com 34.

O Benfica tem, agora, novo goleador. Gonçalo Ramos, de 21 anos, leva 25 golos em 37 jogos, esta época, e lidera, "ex-aequo" com João Mário, também das águias, a tabela dos melhores marcadores do campeonato, com 17 golos em 22 jornadas (menos três jogos que o médio).

Na mesma entrevista ao jornal "A Bola", Jonas elogia Gonçalo Ramos, que "já é um grande jogador, tem muita qualidade e muita frieza em frente à baliza".

"Procura muito os espaços e é inteligente na ocupação dos espaços. Vejo-o como um '9', um finalizador, um jogador capaz de fazer o último remate, tem feito temporada incrível. Tanto no Benfica como no Mundial pela seleção portuguesa, quando foi utilizado fez golos. É novo e tem margem de crescimento, está no clube certo", assinala.

Se sair Gonçalo, que seja como campeão

Os números de Gonçalo, que emula a celebração de pistoleiro de Jonas, atraem o interesse de grandes clubes europeus.

O brasileiro entende que o português possa deixar a Luz no verão, contudo, tem um desejo: "Se sair no final da temporada, que seja como melhor marcador da Liga e com o título de campeão."

O Benfica-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto, em exclusivamente online, em rr.sapo.pt.