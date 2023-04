Benfica-Porto. PSP pede "fair play" também fora do estádio

A PSP pede aos adeptos que vão assistir ao Benfica-Porto desta sexta que tenham "fair play" também fora do estádio e que no fim "todos aceitem o resultado", seja qual for. O apelo partiu do intendente Francisco Alves, na conferência de imprensa de antecipação do clássico.

Segundo as autoridades, são esperados pelo menos 60 mil espectadores, dos quais mais de dois mil do Futebol Clube do Porto.

As portas do Estádio da Luz vão abrir às 16h00, duas horas do apito inicial da partida. A PSP apela a que as pessoas cheguem atempadamente, bem como que cumpram as indicações que forem dadas pelos os elementos policiais no terreno.



Francisco Alves alerta ainda que são esperados constrangimentos devido à suspensão da linha azul do metro que acede ao estádio, mas que haverá autocarros para fazer transporte das pessoas.

A PSP apela aos adeptos do FC Porto que venham de transporte público ou particular para concentrar-se às 14h30 na Avenida dos Condes de Carnide, junto à rotunda Dr. Mário Soares.

As autoridades antecipam desde já que haverá constrangimentos à chegada das equipas, assegurando que serão criadas "condições para passagem segura" dos elementos das equipas.