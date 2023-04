Derlei: “Benfica parte em vantagem para o clássico com o FC Porto”

Derlei, antigo avançado de FC Porto e Benfica, atribui favoritismo aos encarnados para o clássico da jornada 27.

O brasileiro espera “um bom espetáculo de futebol” no encontro da próxima sexta-feira, no Estádio da Luz. Acredita que será um jogo “com golos” e em que os encarnados partem com “ligeira vantagem”.

“O Benfica tem sido mais consistente, é uma equipa que joga um futebol bastante ofensivo, faz bastantes golos. Tudo pode acontecer, mas vejo o Benfica confiante, até por ter passado aos quartos de final da Liga dos Campeões. Isto faz com que, quem joga em casa, tenha mais tranquilidade para encarar o jogo, até porque a distância pontual é confortável, pelo que leva uma vantagem”, admite, em Bola Branca.

Os encarnados partem para o clássico na liderança do campeonato, com uma vantagem de dez pontos para o FC Porto.

Mesmo em caso de vitória dos dragões na Luz, as águias mantêm uma distância de sete pontos, a sete jornada do fim. Por isso, Derlei considera “difícil” a revalidação do título, para a equipa de Sérgio Conceição.

“Se o FC Porto vencer, reanima a vontade de lutar pelo título. Mas, na minha opinião, já são muitos pontos e, pela forma como o Benfica tem jogado, dificilmente vai escorregar tanto até ao final da temporada. Acho difícil, porque o Porto já não depende de si próprio”, diz.

Regressos de Pepe e Diogo Costa

Os internacionais portugueses Pepe e Diogo Costa estão fora das opções de Sérgio Conceição desde a pausa para os jogos das seleções nacionais, mas poderão estar de volta para o clássico na Luz.

Derlei não tem dúvidas de que o regresso de duas peças importantes da espinha dorsal dos dragões aumentará as hipóteses de um bom resultado frente ao Benfica.

“São dois jogadores imprescindíveis no FC Porto. O Pepe pela experiência e liderança, o Diogo pela forma como tem jogado. São dois dos pilares da equipa e que vão agregar o plantel para este jogo decisivo, o que vai ajudar muito o treinador”, explica, nestas declarações à Renascença.

Atenção a Gonçalo Ramos

Derlei deixa elogios ao avançado Gonçalo Ramos. O internacional português do Benfica tem estado em destaque esta temporada, com 25 golos marcados e as primeiras chamadas à seleção nacional, que incluíram presença no Campeonato do Mundo do Qatar.

“É um avançado moderno, bastante móvel, com boa presença de área e boa finalização. É um jovem com um futuro promissor, apesar de já estar bem consolidado no Benfica e, jovens assim, dificilmente permanecem em Portugal. Geralmente, outros grandes clubes europeus, com maior poder financeiro, cobiçam estes atletas. Para o clássico, é preciso ter atenção, porque pode decidir este tipo de jogos”, conclui Derlei.

O clássico entre Benfica e FC Porto, da 27.ª jornada, está marcado para sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz. Por ocasião da programação especial de Páscoa, o encontro tem relato, em exclusivo, no site de Renascença, em rr.sapo.pt.