"Frederico Varandas está a esquecer-se do historial que há no Sporting"

António Figueiredo considera que o presidente do Sporting se esqueceu de olhar para a sua própria casa. É a reação do antigo vice-presidente do Benfica à entrevista de Frederico Varandas, que atacou os encarnados a propósito dos casos que envolvem o clube da Luz e não esqueceu o FC Porto, ao lembrar o "Apito Dourado". Em entrevista a Bola Branca, Figueiredo sugere ao presidente do Sporting que olhe para casa e para os casos que envolveram o clube de Alvalade."

"O presidente do Sporting esquece-se de olhar para a própria casa e todo o historial de coisas que há relativamente ao Sporting, e a preocupação dele é o Benfica. É evidente que, quando não se ganha, o mais importante é dizer mal dos outros. O Sporting que olhe para a sua própria casa, olhe para o caso do 'Cashball', que envolve não só o futebol como outras modalidades, com um funcionário do clube que conhecia, e se não conhecia, passou a conhecer, mas conhecia com certeza que é da época dele. Portanto, que olhe para essas coisas e deixe de se preocupar com o Benfica, preocupe-se com o Sporting, preocupe-se com o seu clube." "É a única coisa que me oferece dizer a esse senhor. Os tribunais estão lá para decidir, e se na realidade houver culpas julguem", acrescenta.

Para António Figueiredo, Varandas está a pressionar uma justiça que, na sua opinião, tem motivos para penalizar Sporting e FC Porto. "É evidente que isto tem a sua intenção. Acho que a justiça está mais que atenta ao Benfica. Às vezes, o que parece é que não está atento aos outros, nomeadamente no caso que é muito falado e que muita gente toma como exemplo, o caso da perda de 15 pontos da Juventus. A Juventus perdeu 15 pontos, exatamente pelas mesmas manigâncias com o Sporting e o FC Porto fizeram com a troca de jogadores. Foi considerado crime fiscal. Não teve nada a ver com o desporto e perdeu 15 pontos no campeonato, por isso, está tudo dito. Deixem a justiça funcionar, deixem os tribunais funcionar e depois logo se vê", destaca o antigo "vice" encarnado. Relações com o Sporting e o clássico

António Figueiredo regista os elogios de Varandas ao futebol que o Benfica está a apresentar e assinala que "seria ótimo haver boas relações" entre os clubes de Lisboa, "já que com o FC Porto é impossível".

"Era bom que as relações de dois vizinhos fossem o mais amistosas possível. Mas. se realmente não há interesse nisso, que há interesse em denegrir o Benfica, esses elogios caem em saco roto, não me dizem nada, dizem-me tanto como as acusações", sublinha.