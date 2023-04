Drulovic e o clássico “sem favorito”. “FC Porto precisa de vencer a todo o custo”

Ljubinko Drulovic, antigo avançado sérvio de Benfica e FC Porto, acredita que não há favorito para o clássico de sexta-feira, que será “um jogo aberto” entre duas equipas que com o objetivo de ganhar.

“Espero um jogo muito competitivo, entre duas grandes equipas, apesar da vantagem do Benfica na tabela. Talvez o jogo seja mais importante para o FC Porto, porque tem de ganhar o jogo para tentar pressionar o Benfica até ao fim”, diz, a Bola Branca.

Drulovic destaca a tradição azul e branca de jogar bem no Estádio da Luz, onde será disputado o clássico da jornada 27. Ainda assim, o sérvio realça o fator casa e o bom futebol que o Benfica tem praticado, para concluir que não há favorito para o clássico.

“Não há favoritos. O FC Porto costuma jogar bem no Estádio da Luz, mas o Benfica este ano está num excelente momento, a jogar muito bem. Neste tipo de jogos tudo pode acontecer e vão ambas tentar ganhar. O Porto precisa de vencer a qualquer custo, mas o Benfica joga em casa. Vai ser um jogo muito aberto”, considera.

Nestas declarações à Renascença, Drulovic faz as contas para o título: o Benfica pode encomendar as faixas se ganhar, o Porto, ainda que vença na Luz, terá de torcer para que o rival derrape na reta final do campeonato.

“Se o Porto ganhar, é difícil, mas possível. Se o Benfica ganhar, o campeonato fica decidido. Por isso, o Benfica pode jogar para empate ou vitória, o Porto tem de jogar para ganhar, qualquer outro resultado beneficia o Benfica. Parece-me que o Benfica tem um calendário mais difícil até ao final, ainda joga com Braga e Sporting, algo que o Porto terá em conta”, conclui.

O clássico entre Benfica e FC Porto, da 27.ª jornada, está marcado para sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz. Por ocasião da programação especial de Páscoa, o encontro tem relato, em exclusivo, no site de Renascença, em rr.sapo.pt.