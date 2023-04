Benfica tem lateral-esquerdo do Slavia de Praga no radar

O Benfica está interessado em David Jurásek, lateral-esquerdo do Slavia de Praga, segundo revelou o treinador do clube da República Checa.

Na segunda-feira, após a goleada (4-0) ao Sigma Olomouc, Jindrich Trpisovsky não disse o nome do Benfica, ao falar de interessados no jogador checo, de 22 anos. Contudo, deu uma pista inequívoca.

"Muitas equipas perguntam pelo David e vêm vê-lo. Há clubes famosos a enviar os seus melhores olheiros por ele. Uma equipa de Portugal está entre eles. É possível que ele jogue com o Alex Bah [ex-jogador do Slavia] na mesma equipa", assinalou, em declarações à imprensa checa.

Alexander Bah é um dos dois laterais-direitos do plantel do Benfica. A equipa portuguesa contratou-o ao Slavia, no verão de 2022, a troco de oito milhões de euros. Ou seja, Trpisovsky falava dos encarnados.

O Slavia de Praga comprou David Jurásek no mercado de inverno da temporada passada, por um milhão de euros. O lateral-esquerdo tem contrato com o vice-campeão checo válido até 30 de junho de 2026.

Internacional pela República Checa, afirmou-se, esta época, como titular indiscutível no clube. Soma dois golos e nove assistências em 33 jogos.

Continua a busca pelo sucessor de Grimaldo



O Benfica procura sucessor para Álex Grimaldo, que está em final de contrato e não deverá renovar. Entre os possíveis alvos estão também o português Leonardo Lelo, de 23 anos, conforme revelou o empresário do jogador do Casa Pia à Renascença, e o internacional húngaro Milos Kerkez, de 19 anos, do AZ Alkmaar, segundo o jornal "Record".



De acordo com o "Record", o Benfica dá Grimaldo como perdido. O espanol, de 27 anos, deve rumar à Premier League, apesar dos esforços do clube da Luz com vista à renovação e dos apelos públicos de Roger Schmidt para que continue na Luz para a próxima temporada.

Formado no Barcelona, Grimaldo mudou-se para a Luz em 2016 e, uma vez superadas as lesões, tornou-se um dos indispensáveis de todos os treinadores que passaram pelo Benfica. Esta temporada, o defesa espanhol soma cinco golos e 11 assistências em 43 jogos.