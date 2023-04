Manuel José e o clássico: “É o tudo ou nada para Benfica e FC Porto”

Manuel José, histórico treinador português, vê o clássico de sexta-feira, entre Benfica e FC Porto, na Luz, como o jogo do título.

Lembrando que “ninguém ganha campeonatos sem disputar os jogos”, com apenas oito jornada para o final do campeonato, o técnico sublinha que o Benfica “está bem encaminhado para ser campeão”, embora ainda tenha de jogar com Sporting de Braga e Sporting.

“Este é um jogo de tudo ou nada para o FC Porto e que pode tornar as coisas menos fáceis para o Benfica. Se o Benfica ganhar o clássico acabou o campeonato, é campeão”, diz, em Bola Branca.

O Benfica lidera o campeonato com mais dez pontos que o FC Porto. Manuel José, um dos treinadores com mais jogos na I Liga, acredita que a diferença pontual vai provocar abordagens contrárias ao encontro.

“O FC Porto vai arriscar, pelo que vai correr muito mais riscos. O Benfica sabe dessa atitude, portanto vai jogar com essa ansiedade. São abordagens muito diferentes ao jogo: um em desespero, o outro mais cínico.”

Antes do encontro na Luz, Benfica e FC Porto venceram Rio Ave e Portimonense, respetivamente, por 1-0. Na opinião de Manuel José, dois jogos “sem brilho nenhum” e em que “o objetivo era apenas ganhar”.

Schmidt vs Conceição



Os treinadores Benfica e FC Porto trocaram palavras elogiosas nas conferências de antevisão aos encontros da jornada 26.

Sérgio Conceição falou de forma positiva sobre a época dos encarnados e acabou por receber palavras agradecimento e retribuição de Roger Schmidt.

Manuel José vê esta troca de “galhardetes amistosos” como “a calma que preanuncia a tempestade”.

“Foram simpáticos. Um soube ser simpático, o outro soube ser agradecido, mas, como se costuma dizer, palavras leva-as o vento. São dois estilos completamente antagónicos, um muito tranquilo e o outro mais guerreiro”, conclui.

O clássico entre Benfica e FC Porto, da 27ª jornada, está marcado para sexta-feira, às 18h00, no Estádio da Luz. O encontro tem relato da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.