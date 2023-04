Roger Schmidt: "Estamos um jogo mais perto do título"

Roger Schmidt já vê a luz ao fundo do túnel. Depois da vitória, por 1-0, sobre o Rio Ave, este domingo, o treinador do Benfica vê o título mais próximo.

"Estamos um jogo mais perto", assume o técnico alemão, para quem o jogo em Vila do Conde provou que o Benfica também sabe ser cínico.



"Foi uma vitória importante após um jogo difícil. Já sabíamos que o Rio Ave era uma equipa complicada, especialmente em casa. Eles tiveram várias ocasiões para marcar na primeira parte. Depois do intervalo marcámos e tivemos de defender em momentos difíceis, mas faz parte do futebol e mostrámos que também conseguimos vencer por 1-0", salienta, em declarações à Sport TV.

A grande surpresa no onze do Benfica foi a ausência de Florentino, que teria perdido o clássico com o FC Porto, na próxima jornada, se tivesse visto um cartão amarelo.

Schmidt não esconde que olhou a isso na hora de escolher a equipa: "Ele tem quatro cartões amarelos e não temos muitas opções. Esteve de fora, mas pôde ajudar [foi suplente utilizado]. Foi essa a decisão."