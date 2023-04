​Roger Schmidt. Benfica “é um lugar extraordinário para viver o futebol”

"Espero que sim, foi por isso que assinei o contrato. Para mim foi muito fácil”, afirmou Roger Schmidt na conferência de imprensa de antevisão da deslocação a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, na retoma do campeonato após a paragem das seleções.

Roger Schmidt revela que não foi preciso pensar muito para renovar com o Benfica, que considera um clube extraordinário para viver o fenómeno do futebol.

O técnico alemão diz que falou com a família e a decisão de renovar com o Benfica acabou por ser uma “decisão simples”.

“Gosto muito do Benfica, acredito no clube, nos adeptos, nos jogadores, no staff. Acho que é um lugar extraordinário para viver o futebol, lutar por títulos e, ao fim ao cabo, foi por isso que a decisão foi rápida. É um tema que está encerrado. Agora queremos é jogar bom futebol nos próximos anos, mas temos de nos concentrar no próximo jogo", sublinhou Roger Schmidt.

O Rio Ave-Benfica, da 26.ª jornada do campeonato, está marcado para domingo, às 18h00.

O Benfica lidera a Liga portuguesa com 68 pontos, o Rio Ave ocupa a 8.ª posição, com 33 pontos.