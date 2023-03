Roger Schmidt renova com o Benfica até 2026

O Benfica anunciou a renovação de contrato com Roger Schmidt até 2026. O treinador alemão prolonga a ligação às águias por mais duas épocas.

A direção das águias, liderada por Rui Costa, não quis esperar até ao final da temporada para renovar com o treinador.

No início de março, Schmidt remeteu a conversa sobre a renovação para o final da época, lembrando que ainda nada estava (nem está) ganho.



"Tenho mais um ano de contrato. A certa altura, claro que falaremos sobre isso, mas, neste momento, há coisas mais importantes. Até agora, temos tido uma época muito boa, mas a avaliação real faz-se no final da época e o que importa é o que alcançaste. Estamos no último terço do campeonato e na reta final da Liga dos Campeões. Estamos num momento muito decisivo para conseguir algo especial", sublinhou o técnico, na altura.

O Benfica está fora das taças internas, mas lidera o campeonato com 10 pontos de vantagem para o FC Porto. As águias estão também a fazer um percurso assinalável na Liga dos Campeões e vão disputar os quartos de final frente ao Inter de Milão.

Schmidt arrancou carreira em 2004 e o Benfica é o oitavo clube da carreira depois de passagens pelo Delbrucker, Preussen Munster, Paderborn, RB Salzburgo, Bayer Leverkusen, Beijing Gouan e PSV Eindhoven.

