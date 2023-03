Kerkez para render Grimaldo? “É dos mais promissores da Europa”

Julio Velázquez, treinador do Fortuna Sittard, dos Países Baixos, vê Milos Kerkez, possível alvo do Benfica, como um dos laterais-esquerdos mais promissores da Europa.

O defesa do AZ Alkmaar tem sido apontado ao Benfica como alternativa a Grimaldo, que termina contrato com as águias no final da temporada. Para Velázquez, Kerkez é “um jogador muito interessante”.

“Esta época está a jogar com muita regularidade. Parece-me um jogador muito forte fisicamente, agressivo defensivamente, muito focado e muito concentrado. Dentro do panorama europeu, é um dos laterais esquerdos mais interessantes e mais promissores”, descreve, em Bola Branca.