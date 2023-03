Benfica perde esperança em Grimaldo e avança para internacional húngaro

O Benfica perdeu a esperança em conseguir segurar Álex Grimaldo e prepara a sucessão ao espanhol com Milos Kerkez, lateral-esquerdo do AZ Alkmaar, segundo avança, esta sexta-feira, o jornal "Record".

O diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, reuniu-se recentemente com o pai do jogador húngaro, de 19 anos, em Lisboa, para lhe apresentar o projeto. Kerkez tem contrato com o AZ até 30 de junho de 2026.

Nascido na Sérvia, Kerkez fez a formação entre Áustria e Hungria, antes de rumar aos sub-19 do AC Milan. Em janeiro de 2022, o AZ Alkmaar comprou-o por dois milhões de euros. Os italianos têm direito de preferência sobre qualquer proposta até aos 15 milhões.



O internacional AA pela Hungria, que esta época tem quatro golos e seis assistências em 41 jogos pelo atual quarto classificado da Liga dos Países Baixos, é uma das hipóteses em avaliação para a sucessão a Grimaldo.

Assim como o português Leonardo Lelo, do Casa Pia, de 23 anos.

Em entrevista à Renascença, na quinta-feira, o empresário do internacional sub-21, Igor Campedelli, confirmou que Benfica e Sporting "acompanham o jogador, mostram interesse, contactam [o agente], querem saber as condições e querem tomar uma posição".

Grimaldo seduzido por Inglaterra

Tanto Kerkez como Lelo são hipóteses em carteira para colmatar a possível saída de Grimaldo. De acordo com o "Record", o Benfica dá como perdido o lateral espanhol, que termina contrato no final da época.

Álex Grimaldo, de 27 anos, deve rumar à Premier League, apesar dos esforços do Benfica com vista à renovação e dos apelos públicos de Roger Schmidt para que continue na Luz para a próxima temporada.

Formado no Barcelona, Grimaldo mudou-se para a Luz em 2016 e, uma vez superadas as lesões, tornou-se um dos indispensáveis de todos os treinadores que passaram pelo Benfica. Esta temporada, o defesa espanhol soma cinco golos e 11 assistências em 43 jogos.