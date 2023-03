Fábio Faria: “Rio Ave é como se fosse uma final para o Benfica”

Fábio Faria, antigo jogador de Benfica e Rio Ave, espera um jogo difícil para os encarnados na visita a Vila do Conde, este domingo.

Em casa, o Rio Ave já bateu, esta época, o FC Porto por 3-1, na jornada 4. O Benfica vem de nove vitórias consecutivas na Liga, mas a capacidade dos vilacondenses não deve ser subestimada.

“Joga fora, o Rio Ave está confortável na tabela, vem de duas vitórias e é sempre um adversário difícil. Acredito que o Benfica esteja motivado, porque vem de uma série muito grande de vitórias no campeonato, pelo que tem tudo para ser um grande jogo”, diz, em Bola Branca.

Para os encarnados, a visita ao Rio Ave antecede o clássico com o FC Porto. O antigo central considera que o encontro em Vila do Conde pode ser mais importante para as contas do campeonato, matematicamente, que o frente-a-frente com os dragões.

“Está provado que as equipas pequenas são as que tiram mais pontos aos grandes. O FC Porto já perdeu em Vila do Conde e é por isso que digo que vai ser um jogo complicado. O Benfica vai encarar o jogo como se fosse uma final”, afirma, nestas declarações à Renascença.

Faria lembra que o Estádio dos Arcos “é, tradicionalmente, um campo difícil”. O Rio Ave está a fazer uma época tranquila, ocupando nesta altura o 9º lugar do campeonato, pelo que pode criar problemas às águias.

“Tem uma mescla de jogadores experientes e jovens e já provou que é muito forte em casa. É um teste difícil, mas o Benfica já mostrou que consegue ultrapassar qualquer adversário. O clima também pode afetar o jogo, porque não é fácil jogar futebol nos Arcos quando está vento”, avisa.

O Rio Ave-Benfica, da jornada 26, está marcado para o próximo domingo, às 18H00, no Estádio dos Arcos. O encontro tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.