Damásio sugere "inovar" com cláusula de rescisão de 50 milhões para Schmidt

Damásio pede que, além do aumento salarial, Rui Costa possa "inovar com cláusula [de rescisão] de 50 milhões" de euros, para tornar mais difícil a intenção de qualquer outro clube de levar o alemão da Luz.

"Em declarações exclusivas a Bola Branca , o antigo presidente do Benfica começa por dar os parabéns a Rui Costa, que faz 51 anos esta quarta-feira, e avança com vários apelos ao atual presidente das águias.

Manuel Damásio fica "muito contente" por ver que Roger Schmidt mostra vontade em renovar contrato e sugere que o Benfica inove, com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros para o treinador.

Rui Costa quer contar com o técnico alemão até ao (...)

O antigo dirigente fala de Schmidt como um homem que dá a ideia de "ser reconhecido e de palavra", ou seja: "Se agora me ajudaram, amanhã pode haver um outro convite, mas não saio porque estou bem."

Presidente dos encarnados entre 1994 e 1997, Manuel Damásio entende que o alemão "é a pessoa indicada para continuar mais uns bons anos" na Luz, mesmo que não consiga nenhum título esta temporada.

Damásio pede o título ao aniversariante Rui Costa



Faltam nove jornadas para o final do campeonato. O Benfica lidera de forma confortável, com dez pontos de vantagem sobre o FC Porto. Na Sexta-Feira Santa, há clássico entre os dois primeiros, na Luz.

Confiante numa vitória com o Rio Ave, fora, Manuel Damásio avança sem se deter para um triunfo com o FC Porto que, a tornar-se realidade, deixará os dragões a 13 pontos e "o campeonato fechado".

Manuel Damásio faz mais um pedido ao aniversariante Rui Costa.

"Ele que dê uma prenda a seis milhões de benfiquistas, mantendo os jogadores e ganhando o campeonato", apela o antigo dirigente.

Damásio lembra, ainda, que sempre achou que a chegada de Rui Costa à presidência do Benfica era "uma experiência obrigatória de ser feita" e que o ex-jogador tem cumprido com as expectativas geradas.