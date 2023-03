Benfica quer renovar já contrato com Roger Schmidt

Por outro lado, Roger Schmidt foi o primeiro treinador que Rui Costa escolheu enquanto presidente do Benfica e o objetivo é segurar o alemão até ao final do mandato do ex-jogador, que termina na segunda metade de 2025. Assim, o novo vínculo correria até ao final da época 2025/26.

De acordo com o jornal " A Bola ", o representante do treinador é esperado em Lisboa até ao final da semana, para discutir a renovação, processo que Rui Costa espera que fique fechado nas próximas semanas.

O presidente do Benfica pretende renovar já contrato com Roger Schmidt, apesar de o treinador alemão ter contrato por mais uma época.

Rui Costa não precisa de mais provas



No início de março, Schmidt remeteu a conversa sobre a renovação para o final da época, lembrando que ainda nada estava (nem está) ganho.

"Tenho mais um ano de contrato [até 2024]. A certa altura, claro que falaremos sobre isso [renovação], mas, neste momento, há coisas mais importantes. Até agora, temos tido uma época muito boa, mas a avaliação real faz-se no final da época e o que importa é o que alcançaste. Estamos no último terço do campeonato e na reta final da Liga dos Campeões. Estamos num momento muito decisivo para conseguir algo especial. O meu foco está todo aí, nesta altura", sublinhou o técnico, na altura.

Rui Costa considera, contudo, que Roger Schmidt já passou a prova do algodão, mesmo que só termine contrato em 2024 e que ainda não tenha conquistado quaisquer troféus pelo Benfica. Com o técnico alemão, de 56 anos, que chegou no verão, os encarnados foram eliminados na Taça de Portugal e na Taça da Liga, mas estão nos quartos de final da Liga dos Campeões e lideram o campeonato com dez pontos de vantagem.



Schmidt tem por hábito estar três temporadas em cada clube por que passa. Assim foi no Delbrucker, no Preussen Munster e no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e no Beijing Guoan, da China. As exceções foram o Paderborn (uma época) e o Salzburgo e o PSV (duas).