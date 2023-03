Benfica está "a fazer tudo" para renovar com Otamendi

Sérgio Nunes considera que o presidente do Benfica, Rui Costa, e seus pares tudo estão a fazer para renovar com Nicolás Otamendi, bem como com outros jogadores influentes na equipa de Roger Schmidt.

Os processos do argentino e de Grimaldo serão os mais urgentes, assume o antigo defesa-central do Benfica, em declarações a Bola Branca.

"Otamendi é um pilar na equipa do Benfica e o Benfica tudo fará para o manter. Tem sido uma das pedras fundamentais em termos de estabilidade defensiva. Como o Otamendi, também em relação a outros o Benfica irá fazer todos os esforços para que as renovações cheguem a ‘bom porto’”, afirma.