"Florentino estará em breve na seleção nacional"

Florentino Luís vai estar num futuro próximo entre os eleitos de Roberto Martínez.

A opinião é de Daniel Kenedy, ex-jogador do Benfica, que em entrevista a Bola Branca elogia o médio de 23 anos das águias, que é totalista com 44 jogos nesta época.

"O Florentino tem feito uma época excelente, tem evoluído bastante no Benfica. Também a equipa está a ajudar a essa evolução. Será um jogador a ter em conta para a seleção nacional, como há outros. Nesta fase também era um pouco difícil de ser chamado por ser a primeira convocatória do novo selecionador, mas tenho a certeza que num futuro vai estar a representar Portugal", assegura.

Nestas declarações à Renascença, Kenedy lamenta que os assobios que João Mário ouviu no Estádio de Alvalade ao serviço da seleção nacional.

"Foi uma atitude muito má. Trata-se da seleção nacional, não se trata do Sporting, apesar do jogo ser no seu estádio. São atitudes muito tristes no futebol, mas tenho a certeza que João Mário não sairá afetado do episódio", afirma.

Quanto ao jogo contra o Liechtenstein, Kenedy diz que o encontro não deu para perceber as ideias de Roberto Martínez por ser um adversário frágil. No Luxemburgo poderá ver-se um pouco mais do modelo de jogo do selecionador nacional.

"O Luxemburgo tem evoluído bastante nos últimos anos, e no domingo poderá ver-se um pouco mais das dinâmicas da equipa. O Luxemburgo apesar de não ser aquela equipa que todos esperam para ver o modelo de jogo, mas será melhor do que contra o Liechtenstein", conclui.

O Luxemburgo - Portugal está agendado para as 19h45 de domingo e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.