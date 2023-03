“Benfica é o maior beneficiado se segurar Grimaldo”

Luís Gustavo Ledes, luso-brasileiro do AEK Larnaca e antigo internacional sub-21 português, jogou com Grimaldo na formação do Barcelona e acredita que o Benfica seria o principal beneficiado com a continuidade do lateral no plantel.

O espanhol está em final de contrato com as águias e, para o antigo colega de equipa, encaixaria em qualquer equipa de topo.

“É um jogador que evoluiu muito. Joguei com ele no Barcelona e nunca imaginei que pudesse chegar a este nível. Gosto muito de o ver e está no foco de muitas grandes equipas. Não sei qual é o futuro dele, mas o Benfica tem muita sorte em tê-lo. Não sei se o vai conseguir segurar muito tempo e, o tempo que conseguir, o clube é o mais beneficiado. De momento, é um dos melhores laterais da Europa”, diz, em Bola Branca.

Gus Ledes, como é conhecido, jogou com Grimaldo nos sub-19 e equipa B do Barcelona e considera que o futuro do lateral poderia passar por um regresso ao clube blaugrana.

“Acho que seria fácil ele regressar a Espanha e ao Barcelona. O clube está num processo de construção e seria o momento mais fácil para ele voltar e poder afirmar-se. Se voltasse para o Barcelona seria uma alegria para mim, porque melhoraria o plantel, mas torço por ele e pelo que for melhor para ele”, afirma, com risos, em entrevista à Renascença.

Atento ao futebol português, onde representou o Rio Ave entre 2013 e 2015, Ledes deixa elogios ao Benfica, a quem acredita que o campeonato “já não foge”.

“Acompanho o Benfica desde o início da época, porque era um possível adversário do AEK Larnaca nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e gosto muito do estilo de jogo deles. Vejo uma diferença brutal de nível, tem um estilo de jogo espetacular. Abriram uma vantagem muito grande na Liga e só dependem deles. Na minha opinião, já não escapa”, sublinha.

Luís Gustavo Ledes nasceu em Portugal, filho do antigo jogador do SC Braga Santos Luiz e representou as seleções jovens até aos sub-21.

Esteve duas épocas no Rio Ave após sair do Barça. Representa atualmente o AEK Larnaca, do Chipre.