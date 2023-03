“Temos de vencer o jogo” contra o Sporting, diz treinadora do Benfica

A treinadora do Benfica, Filipa Patão, quer voltar a vencer o Sporting, agora para o campeonato feminino de futebol.

“Sabemos das responsabilidades para este jogo. Vai ser mais uma vez no Estádio da Luz e para os nossos adeptos. As jogadoras têm de deixar tudo em campo e fazer valer aquilo que fizeram ao longo da época. Todo o plantel vai estar na máxima força para defender o Benfica”, disse.

Em declarações à Btv, a técnica das encarnadas não deixa dúvidas: “Temos de vencer o jogo, ficar mais perto do título e voltar a ser campeãs nacionais”.

Quanto ao adversário do próximo domingo, Patão considera que o Sporting é “uma equipa difícil, com qualidade, com jogadoras internacionais. Vão estar na máxima força, porque o passado é passado e este jogo começa zero a zero”.

O Benfica ganhou todos os encontros desta temporada entre as duas equipas da segunda circular. “Temos de estar no nosso melhor para ganhar”, garante.

As encarnadas lideram o campeonato, com 16 vitórias em 16 jogos. Já as leoas estão a 12 pontos.

O Benfica – Sporting, da jornada 17, joga-se no próximo domingo no estádio da Luz, a partir das 16h00.