João Neves. “Devo tudo ao Benfica, o Benfica não me deve nada”

O médio João Neves sonha levantar troféus pela equipa principal do Benfica como fez na formação das águias.

"Quero chegar o mais longe possível, ganhar troféus coletivos com o Benfica. Sou uma promessa, agora é continuar a trabalhar para deixar de ser uma promessa e passar a ser um prometido", referiu à “B Play”.

João Neves já esteve em 13 partidas dos encarnados e conta com uma assistência, contra o Club Brugge para a Liga dos Campeões.

"Foi uma noite cheia de emoções. No final do jogo, perguntaram-me como tinha sido o lance do golo. Só me lembro de ter passado. Sei que o árbitro assinalou fora-de-jogo e fiquei desiludido e aborrecido, era uma assistência. Mas olhei para o banco e o míster disse-me que era golo, fiquei todo contente. Foi um dos melhores dias que tive", garantiu.

Aos 18 anos, João Neves conta como foi a estreia no estádio da Luz, contra o Portimonense.

"Lembro-me de entrar e ouvir os aplausos que foram bem altos. Sei que muitos aplaudiram porque venho da formação. Para eles é motivo de orgulho saber que o Benfica potencia jogadores. Lembro-me que no primeiro toque todos aplaudiram. Mas no decorrer do jogo, estava concentrado. Já não ouvia mais nada sem ser os meus colegas. Um dos dias mais felizes que tive no Benfica foi jogar no Estádio da Luz", salientou.

O médio é benfiquista de coração: “Devo tudo ao Benfica, o Benfica não me deve nada a mim. Só tenho de agradecer e agradeço dando tudo o que tenho dando para dar, sendo melhor jogador e pessoa”.

Nesta entrevista à B Play, João Neves confidencia que Aimar, médio argentino que também jogou na Luz, é o seu ídolo.