Alexander Bah: "Sentimos que podemos vencer qualquer equipa"

Alexander Bah sente que o Benfica pode vencer qualquer equipa, incluindo o Inter de Milão, adversário dos quartos de final da Liga dos Campeões. Contudo, avisa que se avizinham jogos complicados.

Em declarações à imprensa da Dinamarca, esta quarta-feira, à margem dos trabalhos da seleção, o lateral-direito assinala que o Benfica já provou, na fase de grupos, que não há adversários imbatíveis. Questionado sobre uma possível presença na final, no entanto, Bah reconhece que "é difícil dizer", tão cedo, se pode acontecer:

"Neste momento, sentimos que podemos vencer qualquer equipa e acho que provámos isso na fase de grupos. E contra o Club Brugge também mostrámos que somos um adversário perigoso. Também sentimos que podemos vencer o Inter. Temos de pensar num jogo de cada vez e fazer o mesmo no jogo seguinte antes de pensar em vencer o quer que seja."

Primeiro, o campeonato

O próximo obstáculo na Champions é o Inter. Todavia, o calendário é perigoso para o Benfica: quatro dia antes, recebe o FC Porto, num jogo que pode ajudar a definir as contas do campeonato. É aí que está o foco.

"Vamo focar-nos no campeonato e, depois, veremos como vamos para a Champions. Acho que [o duelo com o Inter] vai ser equilibrado", vinca.



O Benfica regressa à competição, após a pausa para as seleções, no dia 2 de abril, no terreno do Rio Ave. Cinco dias depois, a 7 de abril, Sexta-Feira Santa, recebe o FC Porto. Na terça-feira seguinte, dia 11, às 20h00, disputa a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na Luz.

O jogo da segunda mão frente ao Inter está marcado para o dia 19 de abril, uma quarta-feira, também às 20h00, no San Siro, em Milão.