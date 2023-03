Toni acredita que o Benfica tem o título "encaminhado"

Toni não dá a corrida ao título de campeão nacional como terminada, contudo, admite que o Benfica tem uma "almofada" confortável.

Em declarações à Renascença, o antigo jogador e treinador, campeão no Benfica, é cauteloso, no entanto, assume que os dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto, a nove jornadas do fim, permitem acreditar que o campeonato está "encaminhado".

"Há uma almofada, a nove jornadas do fim, de dez pontos de vantagem, um futebol consistente que o Benfica apresenta, atrativo, confiante. Portanto, há aqui, digamos, doses suficientes para, jogando com essa almofada, [dizer] que o campeonato está encaminhado", admite.

Neste caminho final rumo ao título, há vários desvios a ter em conta. Até ao fim, o Benfica joga com Porto, Sporting Braga e Sporting, tem deslocações difíceis a Chaves e Vila do Conde e, pelo meio, disputa os quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão.

Toni falou à margem do Fórum de Treinadores, que decorre em Viana do Castelo e reúne mais de mil treinadores portugueses de futebol e futsal.