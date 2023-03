Ivo Pinto: "Santiago Giménez é à imagem de Roger Schmidt"

Ivo Pinto, que já defrontou Santiago Giménez, esta época, considera que o ponta de lança do Feyenoord "é um jogador à imagem" de Roger Schmidt, logo, um bom hipotético reforço para o centro do ataque do Benfica.

Santiago Giménez é apontado pelo jornal "Record" como potencial reforço do Benfica para a próxima época, caso Gonçalo Ramos saia no verão.

Em declarações a Bola Branca, Ivo Pinto, do Fortuna Sittard, cola as características do ponta de lança mexicano à forma de jogar do Benfica.

"Tem uma pressão alta fortíssima e uma intensidade também alta. Tem muita qualidade, joga com os dois pés, tem jogo de cabeça, tem área, tem jogo apoiado, tem posse. Sem bola é super agressivo, com uma pressão muito forte. Portanto, tem tudo aquilo que o Benfica este ano mostra e, entrando, seria fácil [adaptar-se], porque é tudo aquilo de que ele gosta", começa por afirmar o lateral-direito português, de 33 anos.