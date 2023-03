Brasil convoca duas jogadoras do Benfica para a Finalíssima

Ana Vitória e Nycole Raysla, do Benfica, integram a convocatória da seleção do Brasil para a Finalíssima com a Inglaterra, a 6 de abril.

Não são as únicas conhecidas do público português na convocatória de Pia Sundhage: a guarda-redes Letícia (ou Lelê), do Corinthians, e a ponta de lança Geyse, do Barcelona, também passaram pelo Benfica.

Tal como no futebol masculino, a Finalíssima opõe as campeãs da Europa (Euro 2022) às da América do Sul (Copa América 2022).

A Inglaterra tornou-se campeã europeia ao bater a Alemanha, na final, em Wembley, por 2-1. O Brasil sagrou-se campeão sul-americano ao derrotar a anfitriã Colômbia, na final, em Bucaramanga, por 1-0.

A Finalíssima está marcada para o dia 6 de abril, uma quinta-feira, às 19h45, no Estádio de Wembley, em Londres, capital de Inglaterra.