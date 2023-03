Benfica marca Santiago Giménez para suceder a Gonçalo Ramos

Benfica tem Santiago Giménez, ponta de lança do Feyenoord, identificado para a sucessão a Gonçalo Ramos, caso o internacional português saia no verão, segundo avança, esta terça-feira, o jornal "Record".

De acordo com a publicação, ainda não há contactos entre os clubes. Contudo, o internacional mexicano, de 21 anos, agrada aos responsáveis, que o vêem como um dos alvos preferenciais em caso de necessidade.

Gonçalo Ramos, de 21 anos, tem contrato válido até 2025 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. A boa época que está a fazer, com 24 golos e cinco assistências nos 36 jogos, pode atrair o interesse dos "tubarões" do futebol europeu e obrigar os Benfica a ir ao mercado.

Nesse sentido, Santiago Giménez, que esta temporada trocou o Cruz Azul, do México, pelo Feyenoord e que leva 15 golos e uma assistência em 34 jogos pelo líder do campeonato neerlandês, é um alvo apetecível.

Um eventual negócio poderá complicar-se, contudo, uma vez que o Feyenoord detém apenas 65% do passe do avançado, que foi contratado por quatro milhões de euros. Os restantes 35% são do Cruz Azul.