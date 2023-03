Roger Schmidt dá uma semana de férias ao plantel do Benfica

Roger Schmidt decidiu dar uma semana de férias ao plantel do Benfica durante a pausa internacional. O plantel das águias volta aos treinos no sábado, dia 25 de março.

De qualquer modo, é uma oportunidade de descanso para alguns dos jogadores mais utilizados da temporada como Grimaldo, Florentino Luís, Rafa Silva, David Neres e Chiquinho.

Schmidt dá uma semana de descanso antes do arranque da fase decisiva da temporada.

O Benfica viu alargada a distância na liderança do campeonato para 10 pontos depois do empate entre FC Porto e Sporting de Braga na noite de domingo. Para além disso, as águias estão ainda nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O próximo jogo está marcado para 2 de abril, em Vila do Conde, na visita ao Rio Ave. Segue-se a receção ao FC Porto, antes do primeiro jogo com o Inter de Milão, no Estádio da Luz, a 11 de abril.