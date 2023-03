Zanetti sobre o Benfica: "Não há adversários fáceis"

Os responsáveis do Inter de Milão recebem o resultado do sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões com cautela. Javier Zanetti, antigo jogador do clube e atual vice-presidente, ressalva que "não há adversários fáceis".

"Temos de respeitar o Benfica, são uma equipa muito forte", diz o argentino, em declarações à Eleven Sports.

Zanetti destaca o valor do plantel do Benfica e aponta mira para um compatriota: "O Benfica tem jogadores de grande qualidade e conheço um deles muito bem, o Otamendi. Ele é muito importante para a equipa".

O objetivo do Inter, que eliminou o FC Porto nos oitavos de final, é "chegar à final". Zanetti comenta as possibilidades que "equipas com muita experiência, como Real, City ou Bayer" têm para lá chegar, mas antes disso centra-se no duelo com o Benfica, perspetivando "um jogo quente" em Lisboa.