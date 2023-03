Simão Sabrosa: "Inter merece respeito, mas não há favoritos nesta fase"

Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais do Benfica e representante do clube no sorteio, garante que o Inter de Milão "merece todo o respeito", mas "não há favoritos nesta fase da prova".

"O Inter é uma equipa com grande tradição na Europa e que está em segundo lugar no campeonato. Merece todo o nosso respeito. Não há favoritos nesta fase. Jogar primeiro em casa não dá vantagem, mas pelo menos temos a certeza de que teremos um grande ambiente na primeira mão", disse, à BTV.

O Benfica já sabe que, caso siga em frente, terá novo adversário italiano pela frente, Nápoles ou AC Milan. No entanto, Simão não fala para já nesse possível confronto.

"Neste momento o foco está no Inter. Nem iremos pensar ou falar na meia-final. A equipa tem de ter consciência de que primeiro teremos de ganhar ao Inter", disse.

O Benfica recebe o Inter no dia 11 ou 12 de abril e visita Milão na semana seguinte, a 18 ou 19 de abril. A data dos jogos deverá ser anunciada ainda nesta sexta-feira.